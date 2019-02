Lello Arena porta a Teatro i "Parenti serpenti"

Va in scena martedì 2 aprile, ore 21.00, lo spettacolo Parenti serpenti con Lello Arena al Teatro Dragoni di Meldola.

Inizialmente previsto per domenica 3 marzo, lo spettacolo ha subito una variazione di data a causa di improrogabili impegni professionali dell’attore protagonista.

Parenti serpenti di Carmine Amoroso è una commedia “amara” che racconta di un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni. Un Natale pieno di ricordi e di regali da scambiare, in questo rito stanco che resta l’unico appiglio possibile per tentare di ravvivare i legami famigliari, come il fuoco del braciere che i genitori anziani usano, ancora oggi, per scaldare la casa: un braciere pericoloso ma rassicurante come tutte le abitudini e le tradizioni. Un Natale a casa dei genitori anziani che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli cresciuti e andati a lavorare in altre città. Uno sbarco di figli e parenti affettuosi e premurosi che si riuniscono, ancora una volta, per cercare di allontanare, in un crescendo di situazioni esilaranti e stridenti in cui tutti noi possiamo riconoscerci, le nevrosi e le stanche dinamiche di coppia di cui sono ormai intrisi.

La commedia è diretta da Luciano Melchionna ed è interpretata, oltre che da Lello Arena, da Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa e Fabrizio Vona.

Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 490089 – 0543 64300): sabato 30 marzo dalle ore 9 alle ore 12 presso il Botteghino del Teatro Dragoni e da lunedì 1 aprile (negli stessi orari, festivi esclusi) presso gli uffici del Teatro Il Piccolo di Forlì (via Cerchia, 98).