Leo Cimpellin, "Il Leone del Fumetto": mostra fino al 15 maggio alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle"

Alla Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”, presso lo Spazio Espositivo, dall'1 aprile al 15 maggio è visitabile il percorso fumettistico espositivo dedicato a un artista fumettista eccezionale e noto in tutto il mondo: "Il Leone del Fumetto", dedicata Leo Cimpellin, scomparso due anni fa. Si tratta di una delle più grandi esposizioni a livello nazionale con 50 originali, anche inediti, del 'maestro' e rappresenta il percorso di questo autore così prolifico da aver disegnato personaggi propri e di altri autori, come Superman, Jonny Logan, Diabolik, Carletto Sprint, Tribunzio, Nat Never, e tantissimi, veramente tantissimi altri personaggi che hanno felicemente accompagnato l’adolescenza di tante generazioni di lettori appassionati del fumetto.

Ingresso libero su prenotazione e visite guidate anche di mattina per scolaresche.