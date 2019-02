"Leonardo in Romagna", conversazione con Paolo Cortesi

Mercoledì 6 febbraio, alle 18,30, al Circolo della Scranna, è in programma la conversazione di Paolo Cortesi "Il genio ed il dragone - Leonardo in Romagna". Leonardo da Vinci nel 1502 è stato in Romagna al seguito di Cesare Borgia. Un'esperienza breve, ma in cui Leonardo ha espresso tutto il suo genio di osservatore e la sua straordinaria innovazione tecnologica. Al termine, per chi vuol restare, buffet a 13 euro.