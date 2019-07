Letture, libri e poeti al festival Tres Dotes

Dall'11 al 14 luglio si svolge il Festival di Poesia Tres Dotes, un grande momento d’incontro che torna con la sua seconda edizione.

La crescita del Festival Tres Dotes emerge anche dall’inserimento, a calendario, di una data d’anteprima che si terrà a Faenza, giovedì 11 luglio, che vedrà come ospite d’onore l’attore poliedrico e internazionale Ivano Marescotti.

Segue l’inaugurazione venerdì 12 luglio a Tredozio, la Fiera del Libro sabato 13 e domenica 14 luglio, i numerosi interventi poetici durante l’intero fine settimana con autori provenienti da tutta Italia e, in conclusione, domenica 14 luglio la solenne premiazione del Concorso Maria Virginia Fabroni.

Restano in programma i Laboratori Poetici, ampliati a due giornate, e i Seminari che quest’anno tratteranno di Antonio Porta, della Poesia come Cura in collaborazione con la rivista Pangea, della poesia dialettale contemporanea, e dell’esperienza della Convention tenutasi a Washington DC del Northeast Modern Language Association per il progetto Transnational Italian Poetry: Writing in a Different Language.

Il programma di Tres Dotes

L’Inaugurazione ufficiale si tiene venerdì 12 luglio a Tredozio alle ore 20.30, dopo un saluto istituzionale segue l’appuntamento dedicato ai bambini di alcune scuole che hanno usufruito dei Laboratori di Poesia curati dall’associazione IndependentPoetry nel corso del 2019. Nella cornice suggestiva di Palazzo Fantini alle ore 22.00 ha luogo la performance Tra Poesia e Teatro a cura di Nevio Spadoni, musica a cura di Christian Ravaglioli.

Sabato 13 luglio il programma parte alle ore 10.00 con due Laboratori di Poesia a cura di Alessandro Canzian e Rosarita Berardi e con l’apertura della Fiera del Libro che prevede la presenza, in paese, di dieci case editrici provenienti da varie regioni d’Italia.

Alle ore 11.30 si tengono nella piazza principale le letture di: Alfonso Nadiani, Matteo Piergigli, Giovanni Strocchi, Filippo Amadei e Matteo Zattoni. Alle ore 14.30 segue, nel Municipio di Tredozio, la presentazione della cinquecentina di Faustino Perisauli. a cura dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Bosi.

Dalle ore 15.00, presso Palazzo Medri, sede del centro di lingue e culture Extraclass, si terranno gli appuntamenti: Omaggio ad Antonio Porta a cura di Michele Donati e Sandro Pecchiari; La poesia è la cura, i poeti nei luoghi del dolore, “I Terapeuti”: un progetto editoriale per gli ospedali a cura di Giovanna Rosadini e Davide Brullo; da Raffaello Baldini a Giovanni Nadiani, storia moderna della poesia dialettale della Romagna a cura di Rosarita Berardi e Giuseppe Bellosi.

In piazza Vespignani dalle ore 17.30 leggeranno gli autori: Martina Campi, Michele Paoletti, Francesca Mazzoni, Antonio Lillo, Nais Aloisi e Alberto Rizzi.

Per la sezione dialettale interverranno alle ore 18.30: Lidiana Fabbri, Laura Turci, Carlo Falconi.

Alle ore 19.00 si apriranno gli Open-Mic prenotati e a seguire un concerto a cura di Other Voices, alla chitarra Donato D'Antonio e al flauto Vanni Montanari, musiche di: Nielsen, Rääts, Miyagi, Cage, Montalbetti.

Dalle ore 21.00 leggeranno gli autori: Davide Brullo, Marco Amore, Ilaria Boffa, Francesca Tuscano, Lucianna Argentino, Gabriella Musetti, Vincenzo Mascolo e Giovanna Rosadini.

Domenica alle ore 10.00 si apre il secondo momento dedicato ai Laboratori, alla Fiera del Libro e ad alcuni partecipanti del Concorso Maria Virginia Fabroni che leggeranno i loro versi all’Open-Mic.

Alle ore 10.30 seguirà l’incontro, con lettura in versi, Transnational Italian Poetry, a cura di Sandro Pecchiari, Ilaria Boffa e Allison Grimaldi Donahue.

Alle ore 11.30 si svolgerà una tavola rotonda dal titolo Esperienze di Editoria Contemporanea con gli Editori Tempo al Libro, Il Ponte Vecchio, Samuele, Valentina, Vita Activa, Pietre Vive, Carta Bianca, e dalle ore 12.30 gli Editori presenterranno a rotazione le loro pubblicazioni più recenti.

Alle ore 15.30 presso Palazzo Fantini ci sarà la presentazione del libro omaggio a Maria Virginia Fabroni presentato da Mauro Gurioli (Tempo al Libro Edizioni) con la partecipazione di Lorenzo Bosi, Maria Grazia Nannini e Gabriella Musetti.

La manifestazione terminerà dopo la premiazione dei vincitori della terza edizione del Concorso Maria Virgina Fabroni che avrà luogo a Palazzo Fantini alle ore 16.30 e si concluderà con lo svelamento della ceramica contenente la poesia vincitrice dell’edizione 2019 affissa in una parete pubblica del paese di Tredozio.