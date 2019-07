Letture, musica e Saluto alla Luna sulla terrazza della Rocca

Proseguono le Cam(m)inate tra note, parole e cultura, con una lettura/concerto organizzata dal Centro Diego Fabbri in collaborazione con SER.IN.AR.

L'appuntamento di sabato 20 luglio ore 20.00 è tutto dedicato alla luna. Si comincia con una Gita al Faro, una lettura di alcuni brani tratti dal libro omonimo di Virginia Woolf seguita dal Saluto alla Luna sulla Terrazza panoramica della Rocca delle Caminate di Meldola.

Quella di sabato 20 luglio sarà una serata speciale: oltre a raccontare in musica e letture alcuni frammenti del romanzo "Gita al Faro" di Virginia Woolf, ci sarà anche un momento a sorpresa.

Dopo il concerto/lettura e un aperitivo offerto ai presenti, ci sposteremo sulla terrazza panoramica per un saluto alla Luna, in occasione dei 50 anni dell'allunaggio dell'Uomo sul nostro satellite naturale.... parole e musiche “al chiaro di Luna” chiuderanno la serata.

Ingresso € 15,00

Ridotto possessori ArtCard € 10,00