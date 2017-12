Letture sotto l'albero in biblioteca e merenda per tutti

Come ogni anno la Biblioteca Comunale di Santa Sofia, insieme al Polo unico Centro per le Famiglie e Informagiovani, organizza la “lettura sotto l'albero di Natale”, ad ingresso gratuito.



L'appuntamento, per i bambini tra i 4 e gli 11 anni, è giovedì 28 dicembre alle ore 16 alla Biblioteca Conmunale di Santa Sofia, per ascoltare le divertenti storie narrate dalle amiche dell'associazione CartaBianca.



Dopo le favole merenda per tutti, sempre attorno all'albero di Natale che, per le festività 2017, si veste di un significato speciale.

In Biblioteca, infatti, è allestito uno degli alberelli realizzati grazie al progetto ideato dal Centro Italiano Femminile di Santa Sofia, in collaborazione con il Polo Unico Centro per le famiglie e Informagiovani di Santa Sofia



Per unire alla tradizione un momento di riflessione, il Cif ha finanziato l'acquisto e l'addobbo di 6 piccoli alberi di Natale collocati nei luoghi di passaggio e di ritrovo del paese. Gli addobbi degli abeti sono stati realizzati dagli insegnanti e gli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia, che hanno realizzato le decorazioni sul tema delle donne: su invito del Cif, che ha come scopo la valorizzazione delle competenze e delle figure femminili, si è scelto di riflettere sulle donne che hanno "fatto la storia".



Ogni classe ha liberato la propria fantasia, realizzando addobbi unici per decorare l'abete. Si è scelto, poi, di utilizzare abeti veri: dopo le festività natalizie, gli alberi si potranno piantare a terra, o curare in vaso, per poterli nuovamente utilizzare il prossimo Natale.