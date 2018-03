Lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica a Panighina

E' prevista una lezione informativa sulle manovre di disostruzionedelle via aeree pediatriche presso A.S.D. Polisportiva Panighina di Bertinoro, Martedì 27 Marzo 2018 ore 20,30. La lezione sarà informativa, per i partecipanti chi vorranno proseguire e svolgere una lezione formativa, potranno nella stessa serata segnalarlo ai docenti presenti.

Una formazione che potrebbe essereimportante e indispensabile in ogni momento della vita.