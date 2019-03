E' prevista una lezione informativa sulle manovre di disostruzione delle via aeree pediatriche presso Sede CRI Forlimpopoli Bertinoro-Via Maestri del Lavoro d'Italia, 210 a Forlimpopoli, venerdì 15 marzo ore 20,00.



La lezione sarà informativa, per i partecipanti che vorranno proseguire e svolgere una lezione formativa, potranno nella stessa serata segnalarlo ai docenti presenti per svolgere con corso formativo con rilascio di attestato/brevetto.

Una formazione che potrebbe essere importante e indispensabile in ogni momento della vita.