"Lezioni di Burlesque", mille sfaccettature di donna nello spettacolo di Gulia di Quilio

Arrivano al Teatro comunale di Predappio, sabato 19 gennaio alle 21, le Lezioni di Burlesque con Giulia Di Quilio e Ilaria Mencaroni



“L’unica regola è che non ci sono regole”. L’arte del Burlesque è tutta qui, in questo assioma sgusciante. Difficile spiegarla, teorizzarla, eleggerla a stile codificato o a “genere” preciso. Nel gioco erotico dello svelamento dei corpi femminili che il Burlesque continua a portare in scena, può esserci davvero tutto e il suo contrario: il gusto del grottesco e l’estrema raffinatezza, la parodia e la seduzione esplicita, l’ammiccamento pesante e una rarefatta leggerezza.

Lezioni di Burlesque the secret show non ha la reale pretesa di insegnare nulla ma solo l’intenzione di reinventare teatralmente un linguaggio che fa storia a sé, inafferrabile e, proprio per questo, eternamente intrigante.

È uno “spettacolo segreto” intessuto di suggestioni visive e frammenti poetici, sospeso tra il gioco simbolico e il desiderio di raccontare in maniera inconsueta un “mondo” ancora sconosciuto ai più. Nel corso di un rituale dal sapore underground e quasi clandestino, le diverse tessere del mosaico prenderanno posto, mescolando la rievocazione “emotiva” degli immancabili, iconici, feticci estetici (i guanti, le calze, i ventagli di piume) ad una serie di “ritratti” in azione di grandi Dive del passato.

Interprete di cinema e teatro e, parallelamente, vedette del Burlesque con il suo alter ego Vesper Julie, Giulia Di Quilio accetta una sfida che è la sintesi compiuta del proprio percorso artistico: dare corpo e voce a figure femminili diverse, sfaccettate e complesse, spesso opposte tra loro, per provare (come ogni donna cerca di fare ogni giorno) a trovare finalmente se stessa.

Regia, interpretazione e drammaturgia creano uno spettacolo sul Burlesque ma soprattutto sulla donna e le sue prismatiche sfaccettature, uno spettacolo pieno di senso del mistero del femminile, di seduzione nel senso più profondo del termine e di raffinato erotismo. Le musiche, daranno un apporto fondamentale a questo viaggio nel mondo femminile.

BIGLIETTI : Intero € 15,00 - Ridotto € 10,00 (Riduzioni per Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari,Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F)

0,50€ A BIGLIETTO STRAPPATO SARANNO DEVOLUTI ALLE ASSOCIAZIONI AVIS E IOR DI PREDAPPIO