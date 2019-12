Una preparazione energetica al Natale attraverso al kinesiologia

Venerdì 20 dicembre, alle 20.30, presso Il Sentiero dei Cristalli di Forlì si tiene un piccolo workshop per prepararti ad entrare nel nuovo anno più leggera e pronta.

Aiutati dalla kinesiologia e dal gioco si saluta l'autunno e si accoglie la stagione invernale in arrivo lasciando andare ciò che non serve più.

Una preparazione energetica al Natale e al Solstizio d'Inverno, il momento magico nel quale il Buio ricomincia a ritrarsi per lasciare spazio alla Luce.



Può fare per te se:

Ti senti spesso stanca, priva di energia

Senti il bisogno di lasciare andare qualcosa nella tua vita

Vivi le feste e i cambi di stagione con difficoltà

Sei un'accumulatrice di libri, vestiti che non metti da secoli, kili di troppo, relazioni e cianfrusaglie varie

Desideri da tempo un cambiamento nella tua vita ma fatichi ad attivarlo oppure proprio il cambiamento non ti piace

Hai voglia di divertirti con noi e vuoi passare una serata in nostra compagnia!

Cosa si fa nella pratica?



- Scopri di più sull'energia delle stagioni e di questi giorni dell'anno in particolare

- Chiacchiere, giochi e tanto altro per lasciare andare ciò che non vuoi portare con te nel nuovo anno.

- Ricevi un riequilibrio attraverso una sessione di gruppo di kinesiologia per fluire meglio nella tua vita

- Celebriamo la luce che rinasce nel Solstizio d'Inverno



La serata è aperta ad un numero limitato di persone per dare la massima cura e presenza ad ognuna



Il costo della serata è 30 euro



Per partecipare è necessaria la prenotazione.