Libere anime, lo specchio delle emozioni: mostra personale di C0110

Arriva a Forlì "LIBERE ANIME. Lo specchio delle emozioni". In esclusiva, la prima mostra personale dell'artista padovano C0110 (pronuncia "cizerocentodieci") a Forlì, presso il Darcy's Garage di Viale Vittorio Veneto, 30, Forlì (Corte interna). La mostra è aperta al pubblico dalle 17.30 alle 22. Sarà possibile fruire di un piccolo aperitivo itinerante tra tele e stampe 40x60 dal forte imprinting emozionale. L'ingresso è libero.



CHI È CIZEROCENTODIECI?

L'artista C0110 nasce a Padova e a Padova vive, dove si diploma al liceo artistico Modigliani.

Nel 2015 a "Dialodarti" arriva secondo. Nel 2016 dipinge una porta al progetto Duda (Liceo Scienze Umane Duca d'Aosta di Padova) che gli dedica un'aula. Nel 2017 espone a una personale presso Mediolanum Art Gallery a Padova e nel 2018 entra a far parte della collezione privata Sgarbi.

Lo stile un po' street, un po' pop ed un po' art, C0110 dipinge con il caffè (e altre cose).



Per info, è possibile contattare l'Associazione di Promozione Sociale 'Darcy's Garage' all'indirizzo mail aps.darcysgarage@gmail.com