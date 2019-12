Una lotta quotidiana per i diritti sociali, la testimonianza dell'associazione Abakhi

Sul territorio forlivese arriva la testimonianza di chi tutti i giorni tocca con mano una cruda realtà. Il clan del Colle del gruppo scout del Bertinoro 1, dopo aver affrontato una route a Reggio Calabria in cui ha prestato servizio alla associazione Abakhi, che ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti delle fasce deboli, promuovendo l'inclusione sociale, vuole permettere a tutti di poter ascoltare la realtà dei fatti da chi veramente la vive tutti i giorni, nella sera del 13 dicembre al teatro del seminario a Bertinoro e nel pomeriggio del 14 dicembre al seminario vescovile di Forlì.

Durante l’evento si avrà la possibilità di ascoltare la testimonianza diretta di Alessandro Cartisano (amministratore di Abakhi) e Fabio Siclari (volontario) che tutti i giorni lavorano per dare la possibilità a tutti di vivere in una famiglia e una comunità; inoltre testimonierà anche Enzo Romeo uno dei 15 dottori che in tutta Italia si sono resi disponibili per il primo soccorso e controllo sui barconi. I ragazzi sono riusciti a comprendere a pieno quale fosse la situazione di persone che, costrette a vivere nella povertà, nella guerra, ma soprattutto in condizioni di salute non umane, vedeva quei barconi come l’unica via di uscita per scappare dalla loro vita, dal loro paese e purtroppo quindi anche dalla loro famiglia e per questo invitano tutti voi a fare lo stesso durante questi eventi perché la vera libertà consiste nel costruirci un proprio pensiero.

