"Libertà dalla paura" con Pietro Polito, direttore del centro "Gobetti" di Torino

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 29 maggio Pietro Polito, Direttore del Centro studi Piero Gobetti di Torino, terrà una conferenza dal titolo "Libertà dalla paura".

Appuntamento alle 17.30 presso la Biblioteca Gino Bianco, via Duca Valentino 13, Forlì.

L'incontro è valido per l'aggiornamento degli insegnanti e inaugura le iniziative del "Laboratorio di politica" legato al 900fest - Festival di Storia del Novecento. Di seguito il programma dettagliato:

Saluto di Elisa Giovannetti

(Assessora alla Cultura del Comune di Forlì)

Introduce e coordina: Carlo De Maria

(Università di Bologna, Direttore Istituto storico di Forlì-Cesena)

Discussant: Thomas Casadei

(Università di Modena e Reggio Emilia)

Agli insegnanti sarà rilasciato attestato valido ai fini della formazione e dell’aggiornamento

Iniziativa promossa da Fondazione Alfred Lewin, rivista UNA CITTA' e Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità.