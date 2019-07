Sabato 6 luglio, alle 17.30, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna presenta il libro Un esempio di koinè di un territorio: il borgo di Cusercoli. Cronaca di un percorso di ricerca nella Chiesa di San Bonifacio del castello di Cusercoli.

Il testo, a cura di Chiara Matteucci e Barbara Ghelfi, è il risultato di una collaborazione tra istituzioni che si occupano di ricerca e tutela e associazioni di natura privata, orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale periferico. Oggetto della ricerca, al cui avvio e svolgimento il Comune di Civitella di Romagna e la Pro loco Chiusa D’Ercole hanno fornito un apporto fondamentale, è il borgo di Cusercoli.

Dialogano sul tema i curatori, il gruppo di ricerca del Laboratorio Diagnostico e Giuseppe Garzia del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Rebecca Levy Orelli del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, Nicola Santopuoli del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza, Università di Roma e il noto critico d’arte Luca Nannipieri che illustrerà come i beni culturali, pur se definiti ‘minori’, rivestano una straordinaria importanza, un valore simbolico, per le comunità locali in quanto radicati profondamente nella memoria storica dei luoghi e della collettività.

Ingresso libero.

A seguire aperitivo nel Giardino Pensile del Castello.