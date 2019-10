Libri ed emozioni con "Caratteri d’autore": protagonisti Paola Barbato, Enrica Tesio e Jonathan Bazzi

Dal 3 al 5 ottobre si sviluppa la 5^ edizione di Caratteri d’autore, la rassegna letteraria forlivese. Paura e desiderio, malattia e coraggio. Sono tante le sfumature dell’animo umano che si incontrano in questa kermesse che porta in città sia autori affermati che esordienti.

Si parte giovedì 3 ottobre alle 21 dal Diagonal loft club, con l’esordio letterario di Jonathan Bazzi, edito da Fandango. Un’opera prima spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le nostre emozioni a un coming out nei confronti della storia eccezionale di un ragazzo come tanti. Una storia potente, contro i pregiudizi e i muri dell’isolamento.

Venerdì è in programma una speciale cena con l'autore in compagnia di Paola Barbato e il suo ultimo romanzo "Zoo", un incubo ad occhi aperti difficile da dimenticare. L'appuntamento è per le 20.30, al ristorante La Granadilla in ‪via Regnoli 33 a Forlì. Come sempre, in occasione delle cene letterarie, la formula dell’evento prevede un menù ideato per la serata a 22 euro, acqua e vino compresi. Sarà presente il banco per la vendita dei libri. Prenotazioni al numero ‪371-3732848 oppure ‪0543-1771113.



L’ultimo giorno, ‪sabato 5 ottobre, sale sul palco del Diagonal Loft Club Enrica Tesio per presentare il suo ultimo libro "Filastorta d'amore". L'evento, in programa alle 19, prevede la complicità acustica di Luca Maggiore.