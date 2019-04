Il "Ciclo mortale" di Davide Menghi e Franco Gaddoni

Giovedì 11 aprile, ore 21.00, alla Sala Melozzo (Chiesa della SS. Trinità) di Forlì Davide Menghi e Franco Gaddoni presentano il loro nuovo libro "Ciclo mortale". Dialoga con gli autori Marco Viroli.

Marcello Vignali, titolare di farmacia, sposato e ciclista amatoriale, rimane vittima di un incidente stradale durante la sua uscita mattutina in bicicletta. Che si tratti di un omicidio è chiaro sin da subito. A indagare, due ispettori della questura di Forlì: Maria Antonietta De Novellis, abruzzese ironica e tagliente, in dolce attesa e dunque confinata suo malgrado in ufficio, e Bruno Endrizzi, ultra quarantenne, trentino, scapolo e con una passione per il lavoro a maglia. Ad affiancare quest'ultimo, terrorizzandolo con i suoi sfoghi sentimentali, c'è la giovane agente Concetta Cecere, irpina timida e dalla lacrima facile. Le indagini partono dall'ambiente di lavoro e dal mondo del ciclismo amatoriale; ben presto, però, altri elementi entreranno in campo a intricare e insaporire lo strano caso, narrato con piglio ironico e spirito caustico, in cui la Romagna si respira in ogni pagina attraverso i suoi luoghi e i suoi personaggi.

Davide Menghi, classe 1962, dopo una lunga esperienza nel settore pubblicitario come copywriter freelance, ha intrapreso l'attività di assistente video steadicam.

Franco Gaddoni, classe 1953, ha esercitato la professione di farmacista per trent'anni. Si occupa di fitoterapia di Bach e australiana ed è attivo negli ambiti dell'organizzazione musicale e dell'associazionismo a scopo sociale e di servizio.

Insieme hanno scritto racconti, pezzi cabarettistici, commedie, pubblicati o rappresentati in ambito territoriale. Nel 2011 è uscito il loro primo romanzo, "La cantante di liscio" (Il Ponte Vecchio) , che ha sempre come protagonisti l'ispettore Endrizzi e i suoi colleghi della Questura di Forlì.