Lo scrittore Maurizio Gioiello presenta il suo nuovo romanzo “Adriatika”

Giovedì 13 giugno, alle ore 20.45, nella sala della Circoscrizione 1 di Forlì, piazzale del Foro Boario 7, Maurizio Gioiello presenta il suo nuovo romanzo “Adriatika”, edito da Il Ponte Vecchio (maggio 2019). Introdurrà e dialogherà con l’autore lo storico e saggista Mario Proli.

Dopo “Ultima Spes” (Il Ponte Vecchio, 2017) e “L’accordo” (Tempo al Libro, 2018), lo scrittore propone in questo suo terzo romanzo una storia delicata e struggente, fatta di solitudine e di emarginazione. La passione storica (Gioiello, giornalista pubblicista, insegna Italiano e Storia all’ITT “G. Marconi” di Forlì) lo porta a scandagliare le vicende del mercantile Vlora che, nell’agosto 1991, giunse in Italia stracarico di albanesi in cerca di una vita migliore.

Adriatika, protagonista del romanzo, è una di essi; la sua storia personale si intreccerà con quella di Gino (il deuteragonista), ex impiegato, ora in pensione, di un Consorzio Agrario, ma non mancherà di generare forti attriti.

Ispirato ad una vicenda reale, “Adriatika” intende mettere in primo piano i temi, oggi di grande attualità, dell’immigrazione e dell’accoglienza.

L’ingresso è libero.