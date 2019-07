Paolo Cortesi presenta “Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna”

Martedì 16 luglio, alle ore 21.00, presso l'Arena Hesperia, via Roma 3 a Meldola, si svolge la presentazione del libro “Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna (1502)” di Paolo Cortesi, edito da Il Ponte Vecchio di Cesena. Il volume è dedicato alla figura di Leonardo da Vinci che nel 1502 si trovava in Romagna al seguito di Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI, e fu incaricato, con pieni poteri, di esaminare città e rocche e decidere gli eventuali lavori di consolidamento. L'esperienza di Leonardo in Romagna sarà un’esperienza breve nella quale tuttavia esprimerà il suo genio di osservatore e la sua straordinaria innovazione tecnologica. All'evento interverrà l'autore. Introdurrà la serata Michele Drudi, Assessore alla Cultura del Comune di Meldola. L'evento è ad ingresso libero; in caso di maltempo la presentazione si svolge nella saletta adiacente l'Arena Hesperia.

Paolo Cortesi è scrittore e saggista. La sua biografia Cagliostro (Newton Compton) ha vinto il Premio Castiglioncello nel 2005. Tra i suoi saggi più recenti: L’officina di Nostradamus (Carocci editore) e Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna (Newton Compton), entrambi usciti nel 2018. Gli ultimi romanzi pubblicati sono: La velocità dei corpi e Marcel Proust e l’assassinio delle Tuileries, entrambi editi da Piemme.

Per i tipi del Ponte Vecchio ha pubblicato Il Risorgimento in Romagna (2010), I misteri di Forlì (2013) e I segreti di Forlì (2015).

Ha scritto i testi delle due serie dei programmi “Testimoni”, trasmessi da Rai Storia.