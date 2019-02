E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli, la rilettura di Paolo Zanoli e Maurizio Maraldi

L'appuntamento di marzo con la rassegna "Incontri a Palazzo", dedicata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì alla promozione degli autori e degli editori locali, venerdì 1 marzo ha per protagonista una delle figure più amate in assoluto della letteratura per ragazzi: Pinocchio.

O meglio, ha per protagonista la duplice rilettura del romanzo di Collodi firmata da Mario Bertozzi, per la parte iconografica, e da parte di Paolo Zanoli e Maurizio Maraldi, per la parte letteraria."E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli": così si intitola il libro illustrato che ripercorre le vicende del burattino di Collodi immerso negli ambienti e nelle atmosfere della città artusiana.

A presentare il volume, venerdì 1 marzo alle 17 presso il Palazzo del Monte di Pietà di Forlì (in corso Garibaldi, 45), oltre a Paolo Zanoli e Maurizio Maraldi, interverranno Gabriele Zelli, Paolo Zoffoli e Rosanna Ricci.L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili nella Sala Assemblee della Fondazione.