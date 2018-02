Lillo e Greg al Diego Fabbri il loro "Best of"

Il meglio di tutto il repertorio dei simpaticissimi Lillo & Greg! Questo il prossimo appuntamento con la rassegna “Comico” al Teatro Diego Fabbri di Forlì, in scena giovedì 22 febbraio alle ore 21.

Lillo & Greg Best of mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico.

Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo & Greg!

Musica, sketch, poesie, trailer… intrattenimento puro… questo l'arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo & Greg.

Prevendita e prenotazioni telefoniche (0543 64300): da sabato 17 febbraio presso gli uffici del Teatro Il

Piccolo dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

La sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Diego Fabbri aprirà alle ore 20,15.