"Linee di rigenerazione", una settimana per scoprire e dare nuova vita al quartiere

Continuano le attività di “Linee di rigenerazione”, il progetto a cura di Spazi Indecisi che cerca di connettere l’ex deposito delle corriere di Forlì con il quartiere coinvolgendo abitanti e artisti attraverso micro-interventi di rigenerazione urbana.

Parte sabato 16 novembre e si conclude il 23 la “settimana dell’esplorazione”: due passeggiate in quartiere per esplorare i luoghi del quartiere, conoscere le comunità che ci vivono e scegliere insieme i luoghi dove creare i micro-interventi di rigenerazione urbana.

Si parte sabato 16 novembre, alle ore 15.30 con la “passeggiata esplorativa” durante la quale si creerà una mappa emozionale dell’area, assegnando a ogni luogo individuato un’emozione e un colore. Nel caso non si riesca a partecipare, dal 18 al 22 novembre in EXATR dalle 16 alle 19, è possibile ricevere il “kit esplorativo” per effettuare l’esplorazione e la mappatura del quartiere.

La settimana esplorativa si conclude sabato 23 novembre, alle ore 15.30, da EXATR con la passeggiata patrimoniale che sarà un’occasione unica per conoscere e scoprire luoghi, persone e storie del nostro quartiere.

“Linee di rigenerazione” opererà nel Quartiere San Pietro e Cotogni ed in particolare nell’area delle case popolari ACER, abitate da famiglie in stato di fragilità sociale ed economica, e nel quartiere Musicisti e Grandi Italiani nell’area dei Portici, caratterizzata da ampie aree verdi non progettate e negozi sfitti.

Il progetto vuole abilitare le relazioni tra persone e città, rivitalizzando spazi ed aree inutilizzate (piazzette, porticati, corridoi, parcheggi, muri e zone interstiziali non utilizzate) attraverso micro-interventi di rigenerazione urbana che gli stessi cittadini concorreranno a definire, a costruire e poi a curare come aree gioco, orti pubblici, arredo urbano.