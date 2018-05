Lions Club Forlì Host celebra la Festa della mamma

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 20.15, presso il Grand Hotel Forlì, via del Partigiano, Vecchiazzano, il Lions Club Forlì Host organizzerà un un meeting dedicato alla Festa della Mamma, una ricorrenza civile istituita in molti paesi per celebrare la figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri.

Per l'occasione è stato elaborato un programma che metterà in risalto il significato della giornata con un'introduzione di carattere storico da parte del presidente Gabriele Zelli, mentre Brunella Biguzzi illustrerà tre opere d'arte che raffigurano la madre: "Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino" di Leonardo da Vinci, "Le tre età della donna" di Gustav Klint, "La madre" dello scultore Giuseppe Casalini, un bassorilievo collocato nell'ex reparto maternità dell'Ospedale Morgagni, ora sede universitaria. Inoltre Fiorella Mangione leggerà la poesia "Supplica a mia madre" di Pier Paolo Pasolini e Silvio Lombardi la poesia in dialetto romagnolo "I sacriféizi" di Tonino Guerra.

Il soprano Antonia Terracciano, accompagnata al pianoforte da Pierluigi Di Tella, canterà alcuni brani dedicati alla figura della donna.

Per informazioni 3493737026.