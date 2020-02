“Lo Scatto del Cuore”: si fotografa l'amore per sconfiggere il cancro

Venerdì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, l’Istituto Oncologico Romagnolo ha deciso di organizzare una simpatica iniziativa dal titolo “Lo Scatto del Cuore”, per rimarcare ancora una volta il concetto di come l'amore sia un'arma imprescindibile nella lotta contro il cancro e per offrire a tutti la possibilità di fare la differenza tramite un gesto divertente.

Nel pomeriggio della Festa degli Innamorati, esattamente dalle 15.30 alle 20, presso i locali di Eataly in Piazza Saffi 45, i fotografi di ArtImmagine si mettono a disposizione di tutti coloro che vorranno immortalare il loro amore non solo verso il proprio compagno o compagna, ma anche verso i figli, i nipoti, gli amici: insomma, verso chiunque abbia un posto speciale nel proprio cuore.

Con un contributo minimo di 10 euro, dunque, chiunque potrà avere a disposizione la professionalità e l’occhio artistico di un esperto, per uno scatto da incorniciare e da tenere sempre con sé. Il ricavato andrà interamente a sostegno dei progetti di ricerca scientifica finanziati dall’Istituto Oncologico Romagnolo presso l’IRST di Meldola, affinché ogni fotografia si trasformi in qualcosa di concreto che contribuirà all’avanzamento delle terapie.