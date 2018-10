Lo show "Algoritmico" di Enrico Zambianchi

Si tiene il 10 novmbre, ore 21, al Teatro comunale di Dovadola il debutto ufficiale dello spettacolo Algoritmico di Enrico Zambianchi.

Al giorno d'oggi gli algoritmi regolano le nostre vite, il nostro sistema comunicativo basato sui social media, la nostra dieta, i rapporti d'amore, le sale d'aspetto. Anche le nostre scelte vengono anticipate e pilotate in un gioco di specchi per il quale, più o meno inconsapevolmente, incontriamo proprio quello che fa per noi. Per capire come cavalcare da protagonisti il flusso di dati che vengono elaborati come algoritmi, si parte dal racconto dello sviluppo dell'algebra moderna da parte del matematico arabo del IX secolo Al-Khwarizmi, da cui deriva la parola "Algoritmi".

