Lo spazio influenza il benessere: si impara l'architettura del viver bene

C'è uno stretto e profondo collegamento tra l'Ambiente in cui vivi, lavori e ti muovi e gli stati d'animo che il tuo Corpo prova, dunque la qualità del tuo benessere/salute percepito. Sabato 16 e sabato 23 novembre si approfondisce questo aspetto allo Studio Progetto CasaCorpo di Forlimpopoli.



L'Architettura del Benessere progetta, arreda e gestisce lo spazio verificando questo collegamento, cioè in che modo gli elementi presenti nell'ambiente (colori, forme, materiali, tipologia di arredo, immagini, tessuti, odori, elementi architettonici, elementi naturali, artificiali, suoni, odori, illuminazione ecc...) influenzano e condizionano la vita e la qualità del benessere psico-fisico-emotivo della persona, attraverso la reazione biochimica che il corpo attiva in risposta a determinati elementi presenti nello spazio abitativo o lavorativo.



Per fare questo occorre conoscere il Feng Shui, strumento di analisi e progettazione (tecnica e d'interni) che decodifica questo linguaggio, facendo da ponte tra spazio e salute e rispondendo a molte domande sul perché cambiando case, muri, arredi, colori o altro, cambia anche qualcosa a livello più profondo di benessere.

Sabato 16 novembre dalle 14 alle 18.30

Contributo per l'evento 75€. Posti Limitati a n. 5 partecipanti per offrire un alto livello di qualità divulgativo.

L'Incontro prevede due moduli:

1) Abitare il Benessere: il Feng Shui e Architettura del Benessere: cos'è e come funziona

2) Benessere abitativo: come l'ambiente influenza la qualità del tuo riposo (Feng Shui della camera da letto).

Sabato 23 novembre dalle 14 alle 18.30

Contributo per l'evento 75€ Posti Limitati a n. 5 partecipanti per offrire un alto livello di qualità divulgativo.

Anche il secondo incontro prevede due moduli:

1) La Psicologia dello Spazio attraverso la pratica del Decluttering e dell'Organizzazione, declinando poi l' argomento nel contesto di un percorso di dimagrimento.

2) L'importanza rigenerante dei colori nello spazio e nello stile per rafforzare il proprio livello di benessere psico-fisico-emotivo percepito.

La partecipazione è aperta a :

- Privati stanno costruendo, arredando o ristrutturando casa

-Tecnici, arredatori e/o architetti titolari di mobilifici

- Medici agopuntori, Operatori della Medicina tradizionale Cinese e in generale del settore medico-sanitario.



Per partecipare PRENOTA il tuo posto al 339 2418523