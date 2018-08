"Lo sport impiazza 2018": spettacolo di danza, arrampicate e tornei nella "gabbia"

Il centro di Forlì si prepara a ospitare la sesta edizione de “Lo Sport Imp(i)azza” per le giornate del 7, 8 e 9 settembre 2018.



Saranno 3 giorni di sport ed esibizioni in cui circa 30 associazioni sportive forlivesi, per la maggior parte affiliate al Comitato UISP di Forlì Cesena, si impadroniscono di Piazza Saffi per offrire alla cittadinanza uno spazio in cui sport e cultura si uniscono e creano un clima di socializzazione, divertimento, scambi sociali e arricchimento culturale. L’evento è del tutto gratuito e ai partecipanti alle attività viene consegnato un simpatico gadget.



Quest’anno l’evento inizia la sera del 7 settembre alle 21:00 con lo spettacolo di apertura dal titolo “Insieme per Accogliere – VI Memorial Patrizia Zangari”, uno spettacolo di musica e sport messo in scena dalle associazioni che vedrà esibirsi dal vivo in Piazzetta della Misura le discipline più diverse - danza, yoga, parkour, tango e ginnastica artistica e ritmica, zumba, pattinaggio, wheelchair basket e danze tradizionali.



L’8 settembre, a partire dalle 14:00 fino alle 20.00, e il 9 settembre, dalle 11:00 fino alle 20:00, le associazioni presentano le loro attività presso il proprio stand con esposizione del materiale promozionale, esibizioni, percorsi, prova lo sport, piccoli tornei e tanto altro ancora.

Sono già previsti, per esempio, un torneo di calcio per i bambini dentro la gabbia da calcio, nel nuovissimo campo polifunzionale si potrà provare il wheelchair basket, il tchoukball, la pallavolo e il pattinaggio; mentre sparsi per il centro, ci saranno il Twirling, Laboratori dal Mondo, Arti circensi e giocoleria, danza moderna, rock and roll, fitness, arrampicata, ginnastica ritmica e artistica, calcio, ciclismo, podismo, scacchi, danze latine, scherma, scherma medievale, zumba, biliardino, yoga, attività di truccabimbi e palloncini, 1 km in salute e tanto altro ancora.

Oltre la parete di arrampicata in Piazza Saffi, il centro storico è animato dalla presenza della Gabbia da calcio 3x3 e da due grandi gonfiabili, uno per la Bootcamp challenge e uno per sfidarsi a “Last One Standing” in Piazza Ordelaffi. Sabato pomeriggio gli Speleologi dello Speleoclub si calano dal Campanile di San Mercuriale sotto gli occhi di tutto il pubblico dell’evento e nei pomeriggi di sabato e domenica, Pubblica Assistenza Città di Forlì propone corsi di primo soccorso per bambini e adulti per la promozione del benessere nello sport.

Sempre sabato 8 settembre alle 17.00 si tiene una camminata ludico motoria di 5km per le vie del centro, la seconda edizione di “Cammina con … Lo Sport Impiazza”, mentre domenica 9 settembre per tutta la giornata le società si alternano esibendosi nelle loro discipline su un parterre al centro di Piazza Saffi oppure possono continuare con la promozione della propria attività.

L'evento è organizzato da Uisp Forlì-Cesena in collaborazione con Polisportiva FNS e Polisportiva Cava Ginnastica.