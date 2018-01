Lopez e Solenghi al "Mentore" in uno show tutto da ridere

Martedì sul palcoscenico del Teatro Mentore di Santa Sofia si esibiranno due grandi star del cabaret italiano: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.



Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano: ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Tra i vari camei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, presentato durante una puntata di Tale e Quale Show.



“Ovviamente lo Show di Solenghi e Lopez è già sold out – commenta con soddisfazione l'Assessore alla Cultura del Comune di Santa Sofia Isabel Guidi. Ci dispiace per i numerosi spettatori che continuano a chiamare la biglietteria del Teatro alla ricerca di un posto, ma allo stesso tempo siamo orgogliosi della risposta positiva che stiamo ottenendo da parte del pubblico, santasofiese e non solo. In questo senso il merito va anche a Ruggero Sintoni, il direttore artistico del Mentore: grazie alla sua competenza abbiamo costruito una stagione completa, che nulla ha da invidiare ai grandi teatri di città.”



Lo spettacolo “Massimo e Tullio Show” è compreso nei carnet di abbonamenti "Cumulativo", "Prosa + Musica" e "Prosa".

I singoli biglietti prenotati telefonicamente si possono ritirare martedì 23 gennaio, a partire dalle ore 20, presso la Biglietteria del Teatro Mentore. Info: 349 9503847 o teatromentore@gmail.com