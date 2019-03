Loredana Lipperini apre gli "Incontri al Caffé"

Parte il percorso "Incontri al Caffé", un progetto che vuole raccontare la narrativa contemporanea e i grandi classici della letteratura attraverso la “pagina scritta”: un viaggio tra parole, punteggiatura e pause, un'analisi approfondita del testo e dell'Autore, il tutto accompagnato da letture ad alta voce. Gli appuntamenti si tengono al “Caffè del Teatro” di Forlì (Corso Diaz, 44).

Il primo appuntamento è sabato 23 marzo, ore 17.30, con un reading tratto da "L'arrivo di Saturno" (Bompiani 2017) di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice che dal 1990 scrive sulle pagine culturali de La Repubblica ed è fra i conduttori di Fahrenheit su Radio Tre.

E' il racconto di un’ambivalenza: da una parte si chiede alla letteratura e all’arte di raccontare la verità sul mondo, dall’altra si rinuncia a chiedere la verità dei fatti che in quello stesso mondo restano ancora inspiegati.

“F come falso” racconta i grandi falsari dei libri: l’abate Vella immortalato da Leonardo Sciascia ne Il consiglio d’Egitto, Richard Bachmann/Stephen King, Romain Gary, James Tiptree jr./Alice Sheldon.

Evoca i grandi falsari d’arte: Tom Keating, Elmyr De Hory, Han van Meegeren. Ma racconta, soprattutto, gli ingannatori della storia italiana: la banda della Magliana, la P2, la strage di Bologna, il lodo Moro, i servizi segreti che occultarono ogni pista nella scomparsa di Graziella De Palo, svanita nel nulla il 2 settembre 1980 a Beirut.

Perché la letteratura può e deve, attraverso l’assoluta finzione, tentare almeno di avvicinarsi a verità che non conosciamo.