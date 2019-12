Lotta alla mafia, si affrontano le virtù della legalità con Michele Prestipino e Giuseppe Pignatone

Martedì 10 ottobre dalle 16.30 fino alle 19 si tiene nel salone comunale di Forlì un evento (il decimo sui 12 programmati) nell'ambito della diciannovesima edizione del Festival L'Occidente nel Labirinto, promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" di Forlì.

L'evento ha per titolo "Le virtù della legalità. Un bilancio storico delle lotte contro le mafie". Si tratta della disamina delle principali inchieste portate avanti dalle più vaste procure in Italia dopo il 1994, nell'arco cioè degli ultimi venticinque anni fino alla sentenza della Cassazione su "Roma Capitale", mentre è in corso la prosecuzione giudiziaria del processo "Via Aemilia" giunto al primo grado.

Intervengono il professor Giovanni Maria Mazzanti, dell'Osservatorio della Legalità, per l'università di Bologna; Riccardo Tessarini, dell'Osservatorio della Legalità, del Comune di Forlì che fanno sintetici interventi. Poi intervengono Michele Prestipino, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Roma (candidato nella rosa ristretta a tre nomi per la guida della Procura di Roma); Giuseppe Pignatone, attuale Presidente del Tribunale del Vaticano presso Città del Vaticano e fino al 31 maggio scorso Procuratore della Repubblica di Roma (dopo quella di Reggio Calabria). Coordina l'incontro il giornalista Pietro Caruso.