Lotteria della solidarietà: cena conviviale per l'estrazione dei premi

Venerdì 26 gennaio è in programma la serata di estrazione dei biglietti vincenti con cena conviviale presso Villaggio Mafalda. La Lotteria della solidarietà è organizzata dalla ONlus Amici di don Dario. SOno oltre 150 i premi in palio ma già acquistando un biglietto al costo di appena 1 euro, si potrà ususfruire di buoni omaggio per: 5 caffè, 1 tisana, 2 piadine romagnole, un buono per autolavaggio e l'ingresso gratuito a 6 musei del territorio.

Prenotazioni cena conviviale entro il 23 gennaio 2018:

tel. 0543.21900 - e mail: amicidisadurano@cssforli.it