Luca Marianaccio e Lucrezia Roda chiudono le conversazioni di "Gradazioni di luce"

L’11 gennaio alle ore 18.00 si tiene l'ultima delle conversazioni con gli autori organizzate durante la mostra Gradazioni di Luce alla Fondazione Dino Zoli di Forlì.

La terza tappa permette di conoscere un sito Patrimonio dell’Unesco dal 1996, Castel del Monte in Puglia, e luoghi industriali come il Polo Chimico di Ferrara o il Porto di Ravenna attraverso gli scatti di Luca Marianaccio e Lucrezia Roda.

Le fotografie di Luca Marianaccio sono caratterizzate da una narrazione intensa e concentrata, composta da frammenti visivi essenziali e serrati che si relazionano e si connettono gli uni agli altri in modo puntuale e al contempo inatteso. L’opera finale non è più per lui l’immagine singola, ma un insieme di tasselli dinamicamente in dialogo tra loro che s’impongono alla vista con forza enigmatica. Un dialogo che il fotografo costruisce anche tra le sue due ricerche. Seppur basate su siti in apparenza antitetici – uno storico (Castel del Monte) e l’altro agonistico (il circuito di Vallelunga) – entrambi sono infatti dei punti “di concentrazione” all’interno di una natura e di un ambiente che li accoglie.

Lucrezia Roda, invece, punta sull’intensità di immagini singole in cui ogni fotografia trasforma il paesaggio industriale in un universo quasi surreale e misterioso, e gli edifici in presenze vitali, cariche di energia o di un’aura a volte inquietante. Un mistero sottolineato dalle luci della notte e del crepuscolo, che permettono ai suoi “personaggi” di emergere luminosi nell’oscurità, di stagliarsi contro il blu del cielo per stupirci con le loro forme e la loro forza.