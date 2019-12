Lucifour M, Doansai, Hazina e tanti altri al festival "Comediventi"

Arriva alla sua quinta edizione #Comediventi, il festival del Diagonal Loft Club di Forlì che organizza da quattro anni un festival che guarda avanti tra proposte local d’esportazioni e novità.

Quest’anno il festival si tiene da venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre e ospita, per la prima volta dal vivo in Italia i Lucifour M, nuovo trio formato da Michele Ducci (M+A, Santii, Orange Combutta), Mattia Dallara (Amycanbe, Capucino, Orange Combutta), Marco Frattini (C’mon Tigre, M+A, MACK) che ha esordito in autunno con l’ep Uno.

Sempre domenica è in programma il live set di Doansai, nato nel 1994 a Cesena. Questo produttore romagnolo dal 2015 cavalca il caleidoscopico universo chill-wave immergendolo nell'immaginario lirico e visuale della Riviera.

Tra i djset di #COMEDIVENTI, spicca quello di Hazina (venerdì 13 dicembre), la quale, dopo essersi fatta conoscere come Petit Singe in alcuni dei club e festival underground più apprezzati d’Europa, la producer elettronica di Forlì oggi è attiva con un nuovo moniker, Tadleeh, con cui ha debuttato per la nuova label berlinese Yegorka, fondata dal produttore danese Why Be e da Dan DeNorch di Janus.

Il programma musicale prosegue (sabato 14 dicembre) con “Confidential Files”, ovvero il djset tra techno, IDM, bass e ritmi tribali commissionato dal festival a Bangutot collaboratore di Officina49 e co-fondatore e resident dj di Club Adriatico, punto di riferimento italiano della scena clubbing europea (tra Almagià di Ravenna, Covo di Bologna e il festival C.A. Loose).

A chiudere la tre giorni arriva (domenica 15 dicembre) Piero Merola di Kalporz, ai controlli domenica 15 dicembre per un mix tra urban, nu-soul e il suono niggah dell’America contemporanea.

Il weekend si aprirà con momento formativo di venerdì 13 dicembre alle ore 18:00. “Aspetti legali nel live e nella discografia”, questo il titolo del panel promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal Centro Musica di Modena condotto da Andrea Marco Ricci ed Emanuela Russo (fondatori dello sportello Note Legali di Bologna) che affronterà due tematiche: l’attività live: aspetti fiscali e previdenziali, la Siae e le altre società di gestione dei diritti, la pirateria musicale; l’attività discografica: i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, i rapporti con il produttore fonografico, le autoproduzioni, la distribuzione digitale.