Lucilla Mariotti e gli archi del Maderna interpretano le Stagioni di Vivaldi

Domenica 19 luglio alle 21,30 gli Archi dell’Orchestra Maderna salgono sul palcoscenico del Secondo Chiostro dei Musei San Domenico con le Quattro Stagioni di Vivaldi e la giovanissima Lucilla Mariotti solista al violino. La concertazione dell’Ensemble di archi è affidata alla spalla Paolo Chiavacci.

Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per violino dell'opera Il cimento dell'armonia e dell'inventione di Antonio Vivaldi. Uscirono dalle officine tipografiche dell'editore Michel-Charles Le Cène ad Amsterdam nel 1725, ma è lo stesso Vivaldi ad affermare, nella dedica al conte Morzin, che erano stati composti precedentemente. "Il cimento", come la precedente raccolta di concerti L'estro armonico opera 3, si compone di 12 concerti tutti solistici e si tratta di uno dei primissimi esempi di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo.

Lucilla Mariotti, classe 2001, vincitrice del Concorso “Adotta un musicista” del 2014 (progetto di ForlìMusica nato 16 anni fa da un’idea dell’associazione Amici dell’Arte) seppur giovanissima si è già affermata nel panorama musicale italiano e internazionale. Ha tenuto il suo primo concerto da solista a 9 anni e da allora si è costantemente esibita in Italia ed all'estero. Nel 2019 ha vinto il concorso "Giovani Musicisti" alla memoria di Maura Giorgetti della Filarmonica alla Scala, il primo premio assoluto ed il St Cecilia Bequest Award per la migliore esecuzione di un musicista under 18 al ESO 32nd Young Soloist Competition ad Eastbourne nel Regno Unito e nel 2018 si è aggiudicata il Duke of Devonshire Award per la migliore esecuzione di un musicista under 18 ed il Cox Memorial Prize.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno spostati nella Chiesta San Mercuriale in Piazza Saffi a Forlì sempre alle 21,30.

Biglietteria: sarà possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate o in sede di concerto. Costo: 10 euro, 5 euro per i minori di 16 anni