Il direttore di Limes Lucio Caracciolo ospite al Campus di Forlì

“Europa terra di contesa: il ruolo del Vecchio continente nel disordine mondiale” sarà il tema dell’incontro che vedrà la partecipazione dell’illustre conoscitore di geopolitica, Lucio Caracciolo. Laureato in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, è direttore e fondatore della rivista italiana di geopolitica Limes, dedicata all’analisi contemporanea sugli aspetti economici, politici e geografici dello scenario mondiale. L’intervento con Caracciolo avrà luogo giovedì 5 dicembre, alle 17 al Campus di Forlì. Stefano Bianchini, professore ordinario di Storia delle Relazione Internazionali, modererà la conferenza. L’incontro, a ingresso gratuito, è organizzato da Hikma, gruppo di studenti universitari, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. “Europa terra di contesa: il ruolo del vecchio continente nel disordine mondiale” approfondirà il ruolo futuro dell’Europa sempre più contesa tra Oriente e Occidente.

Infatti, la ricca e divisa Europa è sempre più vista come il terreno di competizione tra le grandi potenze Usa, Cina e Russia. L’esperienza e la conoscenza del direttore di Limes sarà un’interessante e stimolante occasione per riflettere sui cambiamenti globali attraverso uno sguardo critico e consapevole. Inoltre, prima della conferenza, Lucio Caracciolo sarà protagonista del “Meet the speaker” nella quale incontrerà alcuni studenti universitari per rispondere alle loro domande e curiosità in materia di geopolitica. A seguire la sua partecipazione è attesa all'inagurazione della mostra fotografica "Images of diversity”, organizzata dall'Unibo in collaborazione con le scuole di musica di Forlì e Romagna. Le foto esposte mostreranno una riflessione sui temi della democratizzazione e della riconciliazione dei Balcani.