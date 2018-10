"I luoghi parlano": l'artista Luigi Impieri ospite della quattordicesima Giornata del Contemporaneo

Sabato pomeriggio alle 17.30 al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini è in programma per la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo "I luoghi parlano", un work in progress di Luigi Impieri. Con "Approdi e gabbiani, i luoghi parlano" il noto artista protagonista dell’evento coinvolgerà il pubblico e, con la complicità di alcuni invitati, dimostrerà come l’arte muove lo spazio pubblico. Il progetto trasformativo coinvolgerà anche Gianluca Alberti, Street dancer, alcuni operatori culturali e dell’associazionismo ambientalista come il Wwf forlivese. La Giornata del Contemporaneo, fin dalla sua prima edizione, si avvale del sostegno della Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il progetto Metamuseo experience nella sua quarta performance è presentato da Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Condotta Slow Food di Forlì, Cosascuola Music Academy, Museo Tramonti Guerrino. Con il contributo del Comune di Forlì.