Luisa Prandina e Roberto Porroni in viaggio tra le musiche ispaniche

L’arpista Luisa Prandina e il chitarrista Roberto Porroni tornano a suonare insieme – martedì 16 luglio (ore 21) al Chiostro dei Musei San Domenico di Forlì – per il cartellone di Emilia Romagna Festival. In programma pagine di De Falla, Bacarisse, Lecuona e Rodrigo dal cui omonimo brano è tratto il titolo del concerto “Aranujez, ma pensée“.

La fonte d’ispirazione per questo affascinate repertorio incentrato su sonorità spagnole è dunque Joaquin Rodrigo, il compositore del celebre Concierto de Aranjuez (1939), il cui titolo deriva dalla cittadina di Aranjuez, a sud di Madrid, un’oasi verde nel cuore della Spagna centrale. Rodrigo scrisse poi nel 1968 un arrangiamento per voce e chitarra basato sul tema del movimento lento del Concerto, intitolandolo Aranjuez, ma pensée. “Il Concierto” spiegava Rodrigo “deve suonare come la brezza che si insinua tra le fronde degli alberi del parco, forte come una farfalla ed elegante come un fiore di veronica”.

Ad eseguire questo viaggio nell’universo delle musiche Spagnole due professionisti di fama internazionale: Luisa Prandina e Roberto Porroni, rispettivamente prima arpa solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e uno dei più noti e apprezzati artisti del concertismo chitarristico.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.