"Lum a merz", serata attorno al fuoco con i Bevano Est

Mercoledì sera si svolgerà nella frazione galeatese di Pianetto la serata dei "Lum a merz", la serata che da tradizione saluta le calende di marzo.

A partire dalle ore 20 si esibiranno i "Bevano Est"

Il Bevano è un fiume romagnolo. Bevano Est è un’area di servizio sull’autostrada, un non-luogo dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere. Bevano Est è un progetto musicale che nasce nel 1991. Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una musica popolata. Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l’idea che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni.

Stand gastronomico a cura di Pro loco Mevaniola

INGRESSO LIBERO

IN CASO DI MALTEMPO CHIOSTRO MUSEO PIANETTO