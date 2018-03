Autoscontri e tanti altri giochi: ecco il luna park a pochi passi dal centro storico

Fino all'8 aprile l'area di viale della Libertà, a pochi passi dalla stazione e dai Portici (all'angolo con via Manzoni), ospiterà il Luna Park. Sono numerose le attrazioni presenti, le stesse anche hanno animato la Segavecchia. Immancabile la presenza degli autoscontro, del tiro a segno e del bruco per i piccoli. Presente anche l’Extreme, un braccio meccanico che fa volare fino ad un'altezza di circa otto metri. I giochi, con attività anche per bambini, sono aperti al pubblico dalle 15 del pomeriggio.