"Lunatici", un condivisione di storie al Metamuseo

Siamo tutti nati narratori. Al Metamuseo girovago di Palazzo Sassi Masini sabato 19 ottobre ad ingresso libero, “Lunatici! racconti da un altro punto di vista” una condivisione di storie con il Centro Italiano Storytelling.

Il racconto orale oltre la tradizione? Storie, storytelling, comunità: un gioco tra storyteller, narratori e cantastorie tra cambiamenti, adattamenti e visioni. Al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini, via Sassi 17 Forlì, sabato 19 ottobre dalle 17,00 a cura del Centro Italiano Storytelling una condivisione di storie (un circolo di narratologia) per tutti con tisana e ciambella, ingresso libero. Storie piccole e grandi ma a proposito di quelle evocative non mancherà un omaggio a Leonardo Da Vinci con la storyteller internazionale Giovanna Conforto (via Skype), dallo Scottish Storytelling Festival, Leonardo da Vinci is famous for his research on Art, Architecture, Science and many other disciplines, but stories?