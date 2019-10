Una passeggiata nel bosco seguendo l'ululato dei lupi

Sabato 16 novembre 2019 si seguono gli ululati dei lupi di casanova dell'Alpe con l'escursione dedicata al "wolf howling".



Ritrovo ore 15.30 presso Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Il percorso inizia a IDRO, nella sala dedicata alla fauna del Parco Nazionale Foreste Casentinesi con un' introduzione alla biologia del lupo, osservazione delle principali caratteristiche fenotipiche, informazioni sulla sua presenza nel Parco Nazionale con approfondimenti sulle tecniche dei censimenti.

A seguire ci si sposta con le auto presso Casanova dell’Alpe e tramite una semplice passeggiata di circa due ore lungo pista forestale (quindi adatta a tutti) si raggiungegono i punti di emissione assegnati.



Lunghezza 4 km – difficoltà T (turistica)



Termine previsto per le ore 20:00 circa

Si consiglia di portare una torcia elettrica, bussola (se l’avete) e di coprirsi bene.



Massimo 15 partecipanti

Costo 10 euro

*BAMBINI (Solo dai 10 ai 12 anni - 8 euro)

Data l’attività di questa escursione, non sono ammessi i cani

L’escursione si effettua anche in caso di lieve maltempo



La prenotazione è obbligatoria allo 0543 917912 entro il giorno precedente o fino ad esaurimento posti.