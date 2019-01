Tra cinema e teatro: "Mabelle: quando cala il sipario"

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21 al Teatro Verdi di Forlimpopoli va in scena "Mabelle: quando cala il sipario" della Compagnia Teatrale Notte Stellata sezione prosa.

Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 (ridotto under 25, over 65, universitari), omaggio disabili e bambini fino a 3 anni). Prevendita al 347 6912569 ticket@compagniateatralenottestellata.it

La storia di Mabelle è scritta per far sognare una fanciulla (Valeria) che a soli 9 anni fu spinta a lavorare presso il cinema-teatro del paese non come una star ma a servizio, per mantenere, nell'immediato dopoguerra, la sua numerosa famiglia. Un lavoro, però, che le permetteva di veder proiettate su schermo (cinema) o sul palcoscenico (teatro) immagini da sogno che altrimenti... non avrebbe mai potuto sognare. Mabelle è icona di tutte le donne che sognano l'amore, quello vero (Susan), (Blanche), (Bert), (Kurtis). Ma la vera protagonista è lei, Mabelle, interpretata a turno da tutti i personaggi femminili di questa immaginaria storia, (scena 10 atto secondo). Nello stile dei grandi film americani romantici e drammatici anni '50, "Mabelle: quando cala il sipario" (drama history), si presenta con un'articolata ed intrigante trama, tanto intensa quanto commovente, che parla di amore, di rispetto per la vita fin dalla più tenera età anche in situazione di infausta malattia (Lorely), e di verità, perché ognuno, in fondo, ha la sua, di verità anche in amore.