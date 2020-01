Torna in scena "Mabelle: quando cala il sipario"

La Compagnia Teatrale Notte Stellata propone la prima replica 2020 di: "Mabelle: quando cala il sipario", uno spettacolo di prosa originale, ispirata ai grandi film americani anni '50, che va in scena al Teatro Sauro Novelli di Forlì venerdì 24 gennaio ore 21.



Scritto e diretto da Maria Cristina Filippi, lo spettacolo narra la storia di Mabelle, scritta per far sognare una fanciulla (Valeria) che a soli 9 anni fu spinta, dalla presenza costante nella sua vita a lavorare presso il cinema-teatro del paese (Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli) non come una star ma a servizio, per mantenere, nell'immediato dopoguerra, la sua numerosa famiglia. Un lavoro, però, che le permetteva di veder proiettate su schermo (cinema) o sul palcoscenico (teatro) immagini da sogno che altrimenti non avrebbe mai potuto sognare.

Mabelle è icona di tutte le donne che sognano l'amore, quello vero... (Susan), (Blanche), (Bert), (Kurtis). Ma la vera protagonista è lei, Mabelle, interpretata a turno da tutti i personaggi femminili di questa immaginaria storia.



Costo biglietti: Intero 12 euro, Ridotto 10 euro (over 65, soci JS).



Il ricavato in favore del progetto "A Natale fai un regalo che vale" pro bambini malati di cancro - Peter Pan Onlus



Prevendita:

biglietteria@compagniateatralenottestellata.it

www.compagniateatralenottestellata.it

I biglietti prenotati devono essere ritirati 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Biglietteria aperta il giorno dello spettacolo in teatro dalle ore 20.