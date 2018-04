Mac Gerdts, inventore di giochi, presenta le sue creazioni

Pensate che i giochi da tavolo siano cose per bambini? E invece i giochi moderni sono tutt’altro che questo.

Strategia, pensiero, tattica, creatività e socialità sono le qualità che tutti noi possiamo sviluppare con il gioco. Giochi storici, fantasy, economici e tanto altro: il mondo dei giochi moderni offre una gamma di possibilità pressoché infinita dove tutti possono trovare la propria dimensione e dove è possibile unire le generazioni intorno allo stesso tavolo. Ragazzi e anziani, bambini e adulti. Tutti insieme divertendosi. Dal 2016 Area Games offre spazi e momenti dedicati a chiunque voglia cominciare a giocare insieme ad altri, per trascorrere in modo piacevole e costruttivo il proprio tempo libero. L’associazione organizza tre serate settimanali (una per ogni sede romagnola - Forlì, Cesena, Faenza), che raccolgono mensilmente centinaia di giocatori di tutte le età. Oltre a questi appuntamenti fissi, partecipa a moltissimi eventi sparsi per il territorio, con cadenza quasi settimanale, aperti alle famiglie. Ma chi sono i frequentatori degli eventi Area Games? “Ragazzi, persone adulte, bambini, famiglie intere, appassionati o anche semplici curiosi”, racconta Giacomo Cioja, vice-presidente dell’Associazione. Area Games parteciperà a Play Modena, uno dei due eventi ludici più importanti d'Italia, che quest’anno si svolge su tre giorni, dal 6 all’8 aprile. I giochi proposti, nella quasi totalità, saranno novità presentate a Play dalle principali case editrici italiane, con le quali Area Games ha rapporti diretti consolidati. “Essere a Play è un riconoscimento importante, proprio in virtù dell’attività di divulgazione svolta in questi anni”, dichiara Cioja, “ attività che ci ha permesso di poter allacciare rapporti diretti con moltissimi autori fra i quali Mac Gerdts, uno dei più importanti creatori di giochi a livello mondiale, che sarà presente in esclusiva nazionale da noi nelle serate di lunedì 9 aprile (a Cesena - bar Timeout) e martedì 10 aprile (a Forlì - Circolo Asioli).” L’appuntamento per tutti gli appassionati e per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dei giochi da tavolo è quindi per il 9 e 10 aprile, a partire dalle ore 21.