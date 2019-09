Macinare cultura: escursione gratuita in e-bike a Premilcuore

Domenica 15 settembre, secondo appuntamento della rassegna "Antiche cultivar e biodiversita' di interesse alimentare", programma di eventi alla scoperta di antiche varietà orticole e cerealicole tradizionali. Questa domenica doppia escursione sia a piedi che in E-bike.



Percorso E-BIKE: Ritrovo ore 10.00 davanti al Ristorante Fiumicello; Durata 4 ore circa; Lunghezza: 20.5 km; Dislivello: 550 m.

Percorso ad anello toccando vecchi mulini, faggete ed una cresta panoramica (Fiumicello - Pian di Visi - Monte Ritoio - P.so Braccina - Fiumicello). Durante l'iniziativa sarà poi possibile visitare il famoso Mulino Mengozzi di Fiumicello. Possibilità di prenotare il cestino del pranzo al sacco al costo di 7€ alla Pro loco di Premilcuore - 3403238213. L'iniziativa ed il noleggio bici sono gratuiti (non il cestino picnic), massimo 6 partecipanti e solamente su prenotazione allo 0543 917912 oppure 370 1338368.

Occorrente: Zainetto con acqua, giacchetta antivento e/o antipioggia, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini). Abbigliamento comodo e idoneo per un’ escursione in MTB nel periodo autunnale.



Per l'escursione a piedi trovate qui tutte le informazioni: http://www.forlitoday.it/eventi/rassegna-macinare-cultura-visita-guidata-mulini-fiumicello-15-settembre-2019.html