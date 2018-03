Berté, Mannoia, Battisti e Rino Gaetano: i Mad in Italy in concerto

Domenica sera MAD IN ITALY live all'Xraypub Forli. I Mad in Italy sono una cover band di musica italiana che nasce con il preciso intento di non rientrare in una categoria di genere.

Da Lucio Battisti a Loredana Bertè, da Rino Gaetano a Fiorella Mannoia, "suoniamo quello che ci piace e vi portiamo con noi in uno splendido viaggio dentro la migliore musica del Bel Paese" affermano i musicisti.