"Madame", una notte sensuale tra moda, musica e Carnevale

L’Ottantadue Music Club di Forlì si trasforma nella serata di venerdì 21 febbraio in una location fashion, tra sfilate di moda, musica e un pizzico di Carnevale con "Madame, una notte sensuale". Inizio alle 21.30.

Madame è eleganza, sensualità, passione per la moda, la musica, la ristorazione. Un progetto che vede protagonisti alcuni dei migliori negozi di Forlì per il lancio della nuova linea uomo donna Primavera - Estate 2020 ed in anteprima la nuova collezione intimo - moda mare donna Twinset. Durante la serata l’art director Simona Rossi e il suo staff si prenderanno cura dei sensi del pubblico per regalare a tutti i partecipanti una notte unica.

Si parte dal gusto con una cena a la carte accompagnata da preziosi vini. E mentre si svolge la sfilata primavera estate 2020 con le sue meravigliose modelle e i suoi cavalieri, la serata viene allietata anche dalla musica. Sul placo Moreno Lombardi, chitarra e voce, e Alessandro Sughi, tastiere, insieme alla promettente cantante Sara Dall'Olio.