Madonna del Fuoco: si corre in città con la UrbaNighTrail

In concomitanza con la tradizionale Festa della Madonna del Fuoco torna l'atteso appuntamento con UrbaNighTrail, la camminata non competitiva per le vie del centro storico di Forlì.

Ritrovo lunedì 4 febbraio alle 17.00 presso il Chiostro di san Mercuriale, qui alle 18.15 si tiene la benedizione del parroco nell’attesa della partenza.

Alle ore 18:30 partono le camminate (quella breve da 5km e quella lunga da 12 km), mentre alle 19:30 scattano i corridori per la corsa podistica.

Tra le novità di quest'anno il percorso culturale a cura di Serena Vernia, una camminata di 5km attraverso la storia di Forlì e le sue bellezze architettoniche. Il percorso prevede inoltre la visita delle Chiese principali di Forlì, iniziando dalla Basilica di S. Mercuriale, il monumento più importante e simbolo della città, per continuare con la Chiesa del Miracolo, la Chiesa di S. Antonio Abate in Ravaldino e la Chiesa di S. Maria del Carmine.

La camminata lunga, di 12 km, ripasserà nel centro storico di Forlì per continuare verso il Parco Urbano, e sulla via del ritorno attraverso Parco Incontro e Parco delle Stagioni.

Le pre-iscrizioni scadono sabato 2 febbraio alle ore 19.00, sarà comunque possibile iscriversi anche il giorno stesso a partire dalle ore 14.00, con un costo leggermente maggiorato.

Abbigliamento: scarpe normali, uso di materiali rinfrangenti, consigliata lampada manuale o frontale.

Preiscrizioni fino al 2 febbraio presso: Capo Nord, via L. N. Bonaparte, 50 - tel. +39.0543.370805, Tocco d'artista, via D. Bazzoli 10 - tel. +39.0543.20201

Iscrizioni il giorno stesso della manifestazione, dalle 14.00, presso il Chiostro di San Mercuriale.

Tariffa intera: 7 euro il giorno dell'evento, 5 euro le preiscrizioni.