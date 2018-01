Madonna del Fuoco: tutto pronto per le celebrazioni della Patrona

Tutto pronto per la ricorrenza della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì che quest'anno cade di domenica. Dalle 8 alle 20, per tutto il centro storico saranno disposte oltre 200 bancarelle, mentre nel santuario a tutte le ore sarano svolte messe e funzioni religiose. Alle ore 11 l'ultima messa pontificale celebrata da monsignor Lino Pizzi in presenza del sindaco Davide Drei, mentre alle 8:30 la messa verrà celebrata dall'arcivescovo di Modena ma forlivese di provenienza, don Erio Castellucci. Alle 9.45 invece la funzione sarà celebrata da monsignor Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, in Sierra Leone e delle 19.15 per la Giornata della Vita. Confermata la delegazione di Cervia che renderà omaggio alla Madonna portando alcune confezioni di sale nel corso dell'offertorio, nel rispetto della tradizione che affonda le radici nel XVI secolo.