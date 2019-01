La magia del fuoco e le sfilate: si prepara la Festa del Falò

Il 27 e 28 aprile si svolge a Rocca San Casciano la Festa del Falò, tutta la magia del fuoco in una delle più belle feste della Romagna.

Tante le novità e le sorprese di quest'anno a cui lavorano i due rioni, il Borgo e il Mercato. Durante tutta la settimana che precede la festa lungo le rive del fiume si può assistere alla costruzione dei pagliai. Prima si procede con il taglio degli “spini” che serviranno a realizzare i due giganteschi pagliai. Anche se i pagliai sono allestiti con le ginestre che vengono tagliate e raccolte con tutte le autorizzazioni previste, i rocchigiani non hanno perso l'abitudine di chiamarle “spini” in quanto in passato si utilizzavano esclusivamente, spini di rovi, sterpaglie e potature di alberi.

Grande attesa, inoltre, per gli allestimenti dei carri allegorici. Il comitato organizzativo è al lavoro per offrire ai suoi ospiti una festa di alto livello sia dal punto di vista dello spettacolo sia dal punto di vista della sicurezza.

Come oramai succede da diversi anni anche la festa dell'edizione 2019 si svolge il primo fine settimana dopo la Pasqua:

Sabato 27 aprile è il giorno clou della manifestazione, la tanto attesa "Festa del Falò" che tutti gli anni richiama migliaia di persone da tutta Italia.

Con l'accensione dei giganteschi falò in competizione fra i due Rioni, circondati da un suggestivo spettacolo pirotecnico, ci si ritrova immersi inun'atmosfera davvero magica.

La competizione continua in piazza Garibaldi con le sfilate dei carri allegorici e centinaia di figuranti per concludersi con i balli che coinvolgono migliaia di persone con la voglia di fare festa, fino a notte fonda con i migliori Dj d’Italia.

Domenica 28 aprile la giornata è dedicata alla replica delle sfilate che per l'occasione si arricchiscono di giovanissimi figuranti con tanti bimbi in maschera.

Per tutte le giornate funzionano gli stand gastronomici.