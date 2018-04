"Mai più fascismi", al via il ciclo di incontri per pensare e progettare

Venerdì 20 aprile alle ore 19.30 presso la sala teatro della Fabbrica delle Candele diamo il via al primo appuntamento per la rete "Mai Più Fascismi". Quello di venerdì è il primo di tre incontri in cui l'obiettivo è pensare, progettare e mettere in campo azioni che promuovano una cultura antifascista.

Il primo punto su cui vogliamo soffermarci il 20 è proprio una riflessione sulla definizione di una cultura antifascista calata nei giorni e nel momento storico che viviamo, con le sfide di ridefinire valori e trovare metodi comunicativi efficaci.

Durante il primo incontro l'obiettivo è identificare delle azioni concrete cercando di immaginare metodi innovativi, sperimentando idee differenti e che verranno poi definite nel secondo incontro, in cui sono previsti dei workshop a gruppi. Il terzo incontro sarà invece dedicato all'organizzazione dell'azione.

Questo primo incontro si incastra a pochi giorni dal 25 aprile, a sottolineare l'importanza di una memoria che non si fermi alla commemorazione ma che sia di stimolo per agire sul mondo che viviamo.

L’iniziativa è promossa da Arci Forlì in collaborazione con Cgil Forlì, Libera Presidio di Forlì e Anpi Forlì.